Sinner sofre mas vence Medvedev e vai enfrentar Ruud na final do Masters 1000 de Roma

AFP
AFP
16/05/2026 12:39

O número 1 do mundo, Jannik Sinner, sofreu para superar o russo Daniil Medvedev (nº 9) numa semifinal que começou na sexta-feira e foi interrompida pela chuva antes de garantir neste sábado sua vaga na final do Masters 1000 de Roma, torneio no qual ele é o grande favorito. 

Sinner, de 24 anos, venceu por 6-2, 5-7 e 6-4, obtendo assim seu 28º triunfo consecutivo no circuito ATP e sua 33ª vitória seguida — um novo recorde — em eventos da categoria Masters 1000 (o segundo nível de torneios mais prestigioso, atrás apenas dos Grand Slams). 

No entanto, essa vitória, conquistada após duas horas e 37 minutos de jogo, distribuídos ao longo de dois dias, pode cobrar seu preço a apenas dez dias de Roland Garros (de 24 de maio a 7 de junho), o único Grand Slam que falta em sua galeria de troféus e seu principal objetivo neste ano. 

"Para ser sincero, foi um desafio difícil e singular. Geralmente, nunca tenho problemas para dormir à noite, mas a noite passada não foi fácil. Quando você está no terceiro set, sabe que está quase terminando, mas ainda assim precisa voltar à quadra, e nunca se sabe o que vai acontecer, pois é, essencialmente, um novo começo para a partida. Havia nervosismo", admitiu Sinner após garantir sua vaga na final.

O italiano, que disputou e venceu os quatro primeiros torneios Masters 1000 do ano (Indian Wells, Miami, Monte Carlo e Madri), apresentou sinais preocupantes de fadiga e exaustão física na sexta-feira, durante o segundo set, antes da interrupção da partida. 

No domingo, no entanto, ele tentará se tornar o primeiro italiano a conquistar o título de simples masculino no torneio de Roma desde a vitória de Adriano Panatta em 1976. 

Caso vença e conquiste o 29º título de sua carreira, o quinto do ano, ele se tornará apenas o segundo jogador na história, depois do sérvio Novak Djokovic, a ter vencido todos os nove torneios Masters 1000 do calendário. 

Seu próximo adversário será o norueguês Casper Ruud (atual 25º do ranking), que não teve dificuldades para garantir sua vaga na final neste sábado, após superar o italiano Luciano Darderi (atual 20º do ranking) com um duplo 6-1. 

