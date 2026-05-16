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Ministro paquistanês viaja a Teerã para 'facilitar' negociações entre Irã e EUA

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AFP
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Repórter
16/05/2026 11:52

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O ministro do Interior do Paquistão chegou a Teerã neste sábado (16) "para facilitar" as negociações de paz entre Irã e Estados Unidos, estagnadas apesar de um frágil cessar-fogo, informou a imprensa iraniana.

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"Mohsin Naqvi chegou hoje à República Islâmica do Irã para uma visita oficial de dois dias, no âmbito dos esforços contínuos do Paquistão para facilitar as conversações e promover a paz regional", informou a agência de notícias Tasnim.

A visita acontece poucos dias após a viagem do comandante do Exército do Paquistão, o marechal Asim Munir.

Islamabad atua como mediador nas negociações de paz entre Irã e Estados Unidos. No mês passado, o país organizou uma reunião entre delegações das duas partes. 

Um cessar-fogo anunciado em 8 de abril interrompeu em grande medida os combates que começaram quando forças americanas e israelenses atacaram o Irã em 28 de fevereiro.

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rkh/dc/jvb/mab/fp

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