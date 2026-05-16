Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Papa Leão XIV visitará a França em setembro

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
16/05/2026 09:33

compartilhe

SIGA

O papa Leão XIV fará uma visita de Estado à França de 25 a 28 de setembro, a primeira de um chefe da Igreja Católica ao país em 18 anos, anunciou o Vaticano neste sábado.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O papa americano visitará, entre outros lugares, a sede da Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura) em Paris, segundo um comunicado oficial.

"Em resposta ao convite do chefe de Estado e das autoridades eclesiásticas do país, assim como ao convite do diretor-geral da Unesco, o Santo Padre Leão XIV fará uma viagem apostólica à França de 25 a 28 de setembro, durante a qual visitará a sede da organização", afirmou a Santa Sé. 

Após a visita à Espanha em junho, a planejada viagem à França demonstra o interesse do atual pontífice pelos grandes países europeus de tradição católica, que seu antecessor, Francisco, pouco visitou por priorizar as "periferias".

Leão XIV fará assim a primeira visita de Estado de um papa à França desde a viagem de Bento XVI em setembro de 2008.

O argentino Francisco visitou a França em três ocasiões como papa, com passagens por Estrasburgo, Marselha e a ilha da Córsega. Mas não foram visitas de Estado.

Ele também não quis participar da reinauguração da catedral de Notre-Dame de Paris, no fim de 2024, cinco anos após os graves danos sofridos em um incêndio.

O anúncio da viagem acontece após o convite do presidente da Conferência Episcopal Francesa, o cardeal Jean-Marc Aveline. O presidente Emmanuel Macron reiterou o convite em sua recente visita ao Vaticano em abril.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

cmk/tsz/avl/erl/fp

Tópicos relacionados:

diplomacia franca religiao unesco vaticano

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay