Colisão entre trem e ônibus em Bangcoc deixa 8 mortos

Pelo menos oito pessoas morreram e mais de 20 ficaram feridas neste sábado (16) no centro de Bangcoc, após a colisão entre um trem de carga e um ônibus, informaram os serviços de emergência tailandeses.

O acidente deixou "oito mortos e 25 feridos", informou à AFP o Centro Médico Erawan.

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