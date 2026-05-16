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Colisão entre trem e ônibus em Bangcoc deixa 8 mortos

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AFP
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Repórter
16/05/2026 08:25

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Pelo menos oito pessoas morreram e mais de 20 ficaram feridas neste sábado (16) no centro de Bangcoc, após a colisão entre um trem de carga e um ônibus, informaram os serviços de emergência tailandeses. 

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O acidente deixou "oito mortos e 25 feridos", informou à AFP o Centro Médico Erawan.

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tak-sdu/avl/erl/fp

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