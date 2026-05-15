Rapper canadense Drake publica 43 músicas de uma vez

O rapper canadense Drake lançou três álbuns simultaneamente na noite de quinta (14) para sexta-feira, um total de 43 músicas, no maior lançamento de sua carreira.

Depois de manter um perfil discreto após seu midiático confronto com o rapper americano Kendrick Lamar em 2024, o canadense havia anunciado um novo álbum intitulado "Iceman".

Mas surpreendeu seus fãs ao lançar de forma inesperada dois projetos adicionais: "Habibti" e "Maid of Honour", que somam 149 minutos de música.

Entre os convidados desses álbuns estão os rappers de Atlanta Future e 21 Savage, o britânico Central Cee, a artista do Missouri Sexyy Red e o cantor jamaicano de dancehall Popcaan.

Mais uma vez, Drake atacou seu rival Kendrick Lamar, depois de este ter lançado em 2024 "Not Like Us", um ataque direto contra o canadense que se transformou em um sucesso internacional e foi interpretado no show do intervalo do Super Bowl LIX.

Em "Make Them Remember", Drake zombou da altura de Lamar, um tema recorrente quando se trata do autoproclamado "garoto baixinho" de Compton. Segundo várias fontes, ele mede entre 1,65 m e 1,68 m.

Ele também ataca outras estrelas do rap, como Jay-Z, J. Cole, Pusha T, A$AP Rocky e até a lenda do basquete LeBron James.

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