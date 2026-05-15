Wall Street fecha em queda por recuo de tecnológicas e alta de títulos públicos

A Bolsa de Nova York fechou em baixa nesta sexta-feira (15), pressionada pela forte alta dos rendimentos dos títulos públicos e pela venda maciça de ações de tecnologia, encerrando uma semana recorde.

O Dow Jones caiu 1,07%, o Nasdaq, com forte presença de empresas de tecnologia, recuou 1,54%, e o índice ampliado S&P 500 perdeu 1,24%.

Por trás desse mau momento, "está realmente a alta dos rendimentos da dívida", comentou à AFP Angelo Kourkafas, da empresa de serviços financeiros Edward Jones.

O custo da dívida subiu fortemente nesta sexta-feira, em linha com os preços do petróleo.

Por volta das 20h25 GMT (17h25 de Brasília), o rendimento dos títulos do Tesouro americano de dez anos estava em 4,60%, contra 4,48% no fechamento do dia anterior, seu nível mais alto em quase um ano.

Segundo Jose Torres, da Interactive Brokers, o mercado "está sob grande pressão (...) porque não se vislumbra nenhum raio de esperança no horizonte geopolítico".

O presidente Donald Trump afirmou ter recebido palavras encorajadoras de Xi Jinping para ajudar na reabertura do Estreito de Ormuz, assim como promessas de não fornecer equipamentos militares ao Irã.

As declarações oficiais chinesas, porém, não mencionavam isso.

O mercado acionário havia conseguido ignorar esses temores desde o início do conflito desencadeado pelos ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã no fim de fevereiro.

Mas o fato de o rendimento dos títulos de dez anos superar 4,50% "provocou uma leve indigestão nos mercados", assegura Kourkafas.

Ao mesmo tempo, a praça americana não pôde se apoiar nos papéis de tecnologia.

O setor de semicondutores, que havia sido um dos pilares do mercado nas últimas sessões, despencou nesta sexta-feira.

A fabricante de chips Nvidia, maior valor de mercado do mundo, perdeu 4,42%; a Intel cedeu 6,18%; a Advanced Micro Devices, 5,69%; e a Micron Technology recuou 6,62%.

Um dia após uma primeira sessão eufórica em Wall Street, com disparada de 68%, a startup americana de semicondutores Cerebras Systems caiu 10,08%, para 279,72 dólares.

Segundo Angelo Kourkafas, o forte avanço recente do setor de tecnologia explica esse recuo, mais do que preocupações profundas sobre o segmento.

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