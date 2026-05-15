Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Aston Villa vence Liverpool (4-2) e garante vaga na próxima Champions

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
15/05/2026 18:37

compartilhe

SIGA

O Aston Villa selou sua classificação para a próxima Liga dos Campeões em grande estilo, ao bater o Liverpool, adversário direto em crise, por 4 a 2 nesta sexta-feira (15), no jogo que abriu a 37ª e penúltima rodada do Campeonato Inglês.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Com a vitória, o time de Birmingham (4º, 62 pontos) se garantiu entre os cinco primeiros colocados, zona que dá acesso à principal competição europeia, enquanto os 'Reds' (5º, 59 pontos) seguem ameaçados pelo Bournemouth (6º, 55 pontos).

Agora, o Liverpool terá que torcer por um tropeço do atual sexto colocado, que na terça-feira recebe o Manchester City (2º), para confirmar sua vaga na Champions antes do último jogo da temporada, fora de casa, contra o Brentford (8º).

Já o Aston Villa pode voltar suas atenções para a final da Liga Europa, no dia 20 de maio, contra o Freiburg, da Alemanha, antes de encerrar sua campanha no Inglês contra o City.

Jogando em casa, o time comandado pelo técnico Unai Emery, teve que resistir à pressão do Liverpool no primeiro tempo, que levou perigo especialmente com as arrancadas do jovem Rio Ngumoha (17 anos) pela ponta esquerda.

Morgan Rogers (41'), Ollie Watkins (56' e 72'), John McGinn (88') marcaram os gols do Villa, e o zagueiro holandês Virgil van Dijk balançou a rede duas vezes para os visitantes (51' e 90'+1).

Esta foi a 12ª derrota dos 'Reds' no campeonato. No ano passado, a equipe perdeu apenas quatro jogos na campanha que terminou com o título.

--- Jogos da 37ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

  

   Sexta-feira, 15 de maio

   Aston Villa - Liverpool                        4 - 2

  

   Domingo, 17 de maio

   (08h30) Manchester United - Nottingham              

   (11h00) Brentford - Crystal Palace                  

           Everton - Sunderland                        

           Leeds - Brighton                            

           Wolverhampton - Fulham                      

   (13h30) Newcastle - West Ham                        

  

   Segunda-feira, 18 de maio

   (16h00) Arsenal - Burnley                           

  

   Terça-feira, 19 de maio

   (15h30) Bournemouth - Manchester City           

   (16h15) Chelsea - Tottenham                         

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Arsenal                 79  36  24   7   5  68  26  42

    2. Manchester City         77  36  23   8   5  75  32  43

    3. Manchester United       65  36  18  11   7  63  48  15

    4. Aston Villa             62  37  18   8  11  54  48   6

    5. Liverpool               59  37  17   8  12  62  52  10

    6. Bournemouth             55  36  13  16   7  56  52   4

    7. Brighton                53  36  14  11  11  52  42  10

    8. Brentford               51  36  14   9  13  52  49   3

    9. Chelsea                 49  36  13  10  13  55  49   6

   10. Everton                 49  36  13  10  13  46  46   0

   11. Fulham                  48  36  14   6  16  44  50  -6

   12. Sunderland              48  36  12  12  12  37  46  -9

   13. Newcastle               46  36  13   7  16  50  52  -2

   14. Leeds                   44  36  10  14  12  48  53  -5

   15. Crystal Palace          44  36  11  11  14  38  47  -9

   16. Nottingham              43  36  11  10  15  45  47  -2

   17. Tottenham               38  36   9  11  16  46  55  -9

   18. West Ham                36  36   9   9  18  42  62 -20

   19. Burnley                 21  36   4   9  23  37  73 -36

   20. Wolverhampton           18  36   3   9  24  25  66 -41

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

jta/iga/ag/cb/am

Tópicos relacionados:

eng fbl

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay