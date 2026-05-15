Nova York busca medidas para tirar cocô de cachorro de suas ruas e parques
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Vereadores de Nova York propuseram, nesta sexta-feira (15), adotar medidas para eliminar o cocô dos cachorros das ruas e parques da cidade, depois do aumento das queixas dos moradores da cidade.
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"Todos já passamos por isso, pela sensação de incômodo imediato logo após pisar em algo mole demais para ser cimento", disse a jornalistas Julie Menin, presidente da Câmara de Vereadores.
Ela mencionou o aumento de 35% nas reclamações por fezes de pets no começo de 2026 em relação ao ano passado.
A chamada Lei 'SCOOP' inclui medidas para disponibilizar mais sacos para recolher o cocô dos 'doguinhos' nos parques e sinalização para que os tutores dos cães o coletem. Também implantaria um programa piloto para transformar as fezes em compostagem.
Menin disse que a norma não é punitiva e que busca, em vez disso, "estimular os donos dos cães a fazerem o certo".
"Sejamos claros. Não se trata de culpar os cães, nem quem cuida deles", disse. "É sobre dar às pessoas mais recursos e lembretes para cuidar melhor de seus amigos peludos e suas comunidades".
Os vereadores, que devem votar a lei em breve, também promovem uma patrulha para coletar as fezes na cidade.
Em Nova York é ilegal não limpar os excrementos dos cães, mas as autoridades dizem que a aplicação desta norma tem sido inconsistente.
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