Líbano diz que extensão da trégua com Israel abre caminho para "estabilidade", mas pede garantias dos EUA

A delegação negociadora do Líbano em Washington declarou nesta sexta-feira (15) que a prorrogação da trégua com Israel e o estabelecimento de um canal de segurança abrem caminho para uma "estabilidade duradoura", mas pediu garantias dos Estados Unidos.

"A delegação libanesa acolhe com satisfação o resultado de hoje", afirmou em um comunicado divulgado pela presidência libanesa após a trégua na guerra entre Israel e o Hezbollah ser ampliada por mais 45 dias.

"A extensão do cessar-fogo e o estabelecimento de um canal de segurança facilitado pelos Estados Unidos proporcionam um espaço vital de alívio para nossos cidadãos (...) e avançam em uma via política rumo a uma estabilidade duradoura."

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

nad/dc/cjc/mar/am