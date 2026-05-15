Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Líbano diz que extensão da trégua com Israel abre caminho para "estabilidade", mas pede garantias dos EUA

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
15/05/2026 17:37

compartilhe

SIGA

A delegação negociadora do Líbano em Washington declarou nesta sexta-feira (15) que a prorrogação da trégua com Israel e o estabelecimento de um canal de segurança abrem caminho para uma "estabilidade duradoura", mas pediu garantias dos Estados Unidos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"A delegação libanesa acolhe com satisfação o resultado de hoje", afirmou em um comunicado divulgado pela presidência libanesa após a trégua na guerra entre Israel e o Hezbollah ser ampliada por mais 45 dias.

"A extensão do cessar-fogo e o estabelecimento de um canal de segurança facilitado pelos Estados Unidos proporcionam um espaço vital de alívio para nossos cidadãos (...) e avançam em uma via política rumo a uma estabilidade duradoura."

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

nad/dc/cjc/mar/am

Tópicos relacionados:

diplomacia eua israel libano

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay