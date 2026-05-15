EUA prende comandante de milícia apoiada pelo Irã que planejou ataques contra entidades judaicas

As autoridades dos Estados Unidos prenderam um homem que supostamente planejou ataques terroristas na Europa, no Canadá e nos Estados Unidos, alguns deles contra locais judaicos, disse nesta sexta-feira (15) o diretor do FBI, Kash Patel.

Mohammad Al-Saadi, identificado pela imprensa americana como comandante da milícia iraquiana Kataib Hezbollah, apoiada pelo Irã, planejou ao menos 20 ataques terroristas e pretendia atacar instituições judaicas em Nova York, Califórnia e Arizona, afirmou Patel em uma publicação no X.

Espera-se que Al-Saadi compareça diante de um tribunal em Nova York nesta sexta-feira. As circunstâncias de sua transferência para os Estados Unidos são desconhecidas.

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