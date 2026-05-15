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EUA prende comandante de milícia apoiada pelo Irã que planejou ataques contra entidades judaicas

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AFP
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Repórter
15/05/2026 16:37

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As autoridades dos Estados Unidos prenderam um homem que supostamente planejou ataques terroristas na Europa, no Canadá e nos Estados Unidos, alguns deles contra locais judaicos, disse nesta sexta-feira (15) o diretor do FBI, Kash Patel.

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Mohammad Al-Saadi, identificado pela imprensa americana como comandante da milícia iraquiana Kataib Hezbollah, apoiada pelo Irã, planejou ao menos 20 ataques terroristas e pretendia atacar instituições judaicas em Nova York, Califórnia e Arizona, afirmou Patel em uma publicação no X.

Espera-se que Al-Saadi compareça diante de um tribunal em Nova York nesta sexta-feira. As circunstâncias de sua transferência para os Estados Unidos são desconhecidas.

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bjt/msp/mvl/mr/am

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