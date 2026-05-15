Goleiro mexicano Ochoa não dá como certa sua presença na Copa do Mundo

Presente na pré-lista de convocados da seleção do México, o experiente goleiro Guillermo Ochoa afirmou nesta sexta-feira (15) que sua participação na Copa do Mundo de 2026 ainda não é certa e que, caso seu nome apareça na lista definitiva, sua vaga no time titular no jogo de abertura contra a África do Sul não está garantida.

Aos 40 anos, Ochoa vive a expectativa de bater o recorde de seis participações em Mundiais, marca que também pode ser alcançada por Cristiano Ronaldo e Lionel Messi.

"Espero estar na lista final para jogar no dia 11 [de junho]", disse o goleiro antes do treino da seleção nesta sexta-feira, na Cidade do México.

Das suas cinco experiências anteriores em Copas do Mundo, que tiveram início na edição de 2006, Ochoa foi titular em 2014, 2018 e 2022.

"Não é porque eu joguei nas últimas Copas que o 'mister' [o técnico da seleção, Javier Aguirre] tem que me escalar", afirmou o goleiro, que defende o AEL Limassol, do Chipre.

Além de Ochoa, Aguirre incluiu outros cinco goleiros na pré-lista de 55 jogadores que enviou à Fifa a um mês do início da Copa do Mundo.

São eles: Raúl Rangel (26 anos, do Chivas Guadalajara), Carlos Acevedo (30 anos, do Santos Laguna), Antonio Rodríguez (33 anos, do Tijuana), Carlos Moreno (28 anos, do Pachuca) e Alex Padilla (22 anos, do Athletic Bilbao).

Ochoa disse que está vivenciando a possibilidade de jogar sua sexta Copa do Mundo "com a mesma empolgação de quando era criança".

"Tenho que conquistar a convocação final ao longo de todo este período, durante estes dias de treinamento e nos amistosos", disse o goleiro.

Antes de o México enviar à Fifa sua lista final de 26 jogadores, no dia 1º de junho, Ochoa terá a oportunidade de assumir a titularidade em dois amistosos de preparação: em 22 de maio, contra Gana, em Puebla; e em 30 de maio, contra a Austrália, em Pasadena, nos Estados Unidos.

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