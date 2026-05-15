A história da Copa do Mundo (5/5)

Primeira Copa do Mundo na África e o primeiro título da Espanha; depois do 'Maracanaço' de 1950, o 'Mineiraço' de 2014: os 7 a 1 da Alemanha sobre o Brasil, que sofreu a pior derrota de sua história.

As últimas duas edições, na Rússia e no Catar, foram polêmicas desde a escolha das sedes, marcadas por suspeitas de corrupção que culminaram no caso 'Fifagate' e por críticas sobre levarem o torneio a dois países onde os direitos humanos não são respeitados.

- Quinta e última parte da história da Copa do Mundo (África do Sul 2010, Brasil 2014, Rússia 2018 e Catar 2022):

- África do Sul 2010 -

A primeira Copa do Mundo na África coroou a Espanha, que venceu a Holanda por 1 a 0 na prorrogação, na final em Joanesburgo.

A seleção espanhola de Vicente del Bosque tinha como pilares no meio-campo Xavi Hernández e Andrés Iniesta, o letal David Villa no ataque e o experiente goleiro Iker Casillas, capitão da equipe.

A Holanda teve que se contentar com o vice-campeonato, mas fez uma grande campanha, na qual eliminou o Brasil nas quartas de final.

O Uruguai foi a surpresa, depois de ter se classificado para o torneio na repescagem.

A geração de Diego Forlán (um dos artilheiros a competição, com cinco gols) Luis Suárez e Edinson Cavani entrou para a história do futebol uruguaio ao levar a 'Celeste' até a semifinal, o que não acontecia desde 1970.

A jovem seleção da Alemanha, uma equipe renovada pelo técnico Joachim Löw, terminou na terceira colocação e revelou outra grande geração, com nomes como Thomas Müller, Mesut Özil e o goleiro Manuel Neuer.

Brasil, Argentina, Itália e França foram as grandes decepções. E a África do Sul, por sua vez, se tornou o primeiro anfitrião a não passar da primeira fase.

- Brasil 2014 -

A segunda edição da Copa do Mundo organizada no Brasil terminou com mais uma tragédia para os donos da casa.

A Seleção sofreu na semifinal a pior derrota de sua história, o fatídico 7 a 1 no Mineirão contra a Alemanha, que posteriormente se sagrou tetracampeã derrotando a Argentina de Lionel Messi com um gol de Mario Götze na prorrogação.

Messi não conseguiu erguer sua primeira Copa do Mundo, apesar de ter sido eleito o melhor jogador do torneio.

A Espanha, então atual campeã, decepcionou ao cair ainda na primeira fase, assim como Inglaterra e Itália, eliminadas por Costa Rica e Uruguai no Grupo D.

A Colômbia de James Rodríguez, artilheiro do torneio com seis gols, foi uma das sensações ao chegar às quartas de final, eliminada pelo Brasil.

Pela primeira vez na história, duas seleções africanas, Argélia e Nigéria, avançaram às oitavas.

- Rússia 2018 -

O Mundial na Rússia serviu para consagrar Kylian Mbappé, que conduziu a França ao seu segundo título com uma vitória por 4 a 2 na final sobre a surpreendente Croácia, liderada por Luka Modric, eleito o melhor jogador do torneio.

O técnico dos 'Bleus', Didier Deschamps, tinha à disposição um elenco repleto de estrelas: Paul Pogba, Antoine Griezmann, N'Golo Kanté e Hugo Lloris, além de Mbappé.

Com a conquista, Deschamps se juntou a Zagallo e ao alemão Franz Beckenbauer no clube dos campeões mundiais como jogador e como treinador.

O melhor jogo da campanha dos 'Bleus' foi a vitória por 4 a 3 sobre a Argentina de Messi nas oitavas de final, com dois gols de Mbappé.

As 32 seleções participantes marcaram 169 gols em 64 jogos em um torneio com claro domínio do futebol europeu, que monopolizou as semifinais: com a Argentina fora nas oitavas, o Brasil de Neymar e o Uruguai de Suárez avançaram só até as quartas.

A Espanha se despediu nas oitavas, eliminada nos pênaltis pela anfitriã Rússia, e a Alemanha, que chegava como campeã, também decepcionou ao não passar da primeira fase.

A outra tetracampeã, a Itália, sequer conseguiu se classificar para o torneio, o que não acontecia desde 1958.

Pela primeira vez na história, nenhuma das grandes potências (Brasil, Alemanha, Itália e Argentina), que juntas detinham 15 dos 20 títulos disputados, chegou às semifinais.

- Catar 2022 -

Após quatro tentativas sem sucesso, Lionel Messi finalmente conseguiu levantar a Copa do Mundo.

Messi levou a Argentina ao tricampeonato, apesar das dúvidas em relação à equipe, que teve que superar a surpreendente derrota para a Arábia Saudita (2 a 1) no jogo de estreia.

Em uma final eletrizante contra a França de Mbappé, a 'Albiceleste' se vingou da derrota de quatro anos antes e conquistou o título nos pênaltis, após desperdiçar duas vantagens no placar (2 a 0 e 3 a 2) e ver o agora atacante do Real Madrid marcar três gols, forçando primeiro a prorrogação e, em seguida, os pênaltis.

Mbappé terminou como artilheiro, com oito gols, e Messi foi eleito o melhor jogador, a segunda vez que recebeu esse prêmio, depois de 2014.

A 22ª edição da Copa do Mundo foi histórica por diversas razões: foi realizada pela primeira vez no Oriente Médio, embora a escolha do Catar tenha recebido acusações de corrupção e críticas à decisão de conceder o evento a um país onde os direitos humanos não são respeitados.

Além disso, para evitar o calor sufocante, o torneio foi transferido de seus meses habituais de junho e julho para novembro e dezembro, e os oito estádios que sediaram as 64 partidas estavam separados por um raio de apenas 50 km.

Enquanto a Itália não conseguiu se classificar pela segunda edição consecutiva, várias equipes decepcionaram (Alemanha, Uruguai e Bélgica não conseguiram passar da primeira fase; a Espanha caiu nas oitavas de final e o Brasil parou nas quartas).

A surpresa do torneio foi o Marrocos, que se tornou o primeir país africano a chegar à semifinal, após eliminar Espanha e Portugal e cair diante da França na disputa por uma vaga na final.

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