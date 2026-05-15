Neymar, James Rodríguez, Darwin Núñez... as estrelas em apuros antes da Copa

Falta de ritmo de jogo, lesões e atritos com companheiros de equipe. A Copa do Mundo de 2026 não chega no momento ideal para estrelas como Neymar, James Rodríguez e Darwin Núñez, que deixam suas seleções em estado de alerta durante a contagem regressiva para o torneio.

- Neymar (Brasil) -

Todo o Brasil aguarda a decisão de Carlo Ancelotti. Na próxima segunda-feira (18), o técnico italiano revelará sua lista de convocados para a Copa do Mundo nos Estados Unidos, México e Canadá, e a grande questão é se ele pronunciará o nome de Neymar pela primeira vez.

Aos 34 anos, 'Ney' não veste a camisa da Seleção desde sua grave lesão no joelho, em outubro de 2023.

Em fevereiro do ano passado passado, após mais uma cirurgia no menisco, ele retornou ao Santos com tempo de garantir vaga em sua quarta Copa do Mundo.

No entanto, suas poucas e irregulares atuações pouco fizeram para convencer Ancelotti, que tem como uma de suas missões renovar o elenco da Seleção.

O treinador italiano sempre sustentou que a convocação de Neymar depende de suas condições físicas, embora seu temperamento também possa pesar na decisão, particularmente depois do episódio em que ele deu um tapa no jovem Robinho Jr. durante um treino do Santos, no início deste mês.

Com o ataque já desfalcado pela ausência de Rodrygo e aguardando a improvável recuperação de Estêvão, Ancelotti pode vir a atender às vozes que pedem a convocação do camisa 10 santista.

"Na Copa do Mundo, queremos que os melhores jogadores estejam lá, e o Ney, esteja como estiver, sempre será um deles", disse Lionel Messi, no início do mês, ao falar sobre seu amigo e ex-companheiro de Barcelona e Paris Saint-Germain.

- James Rodríguez (Colômbia) -

Outro jogador sob os holofotes na reta final de preparação para a Copa do Mundo é James Rodríguez. O meia é, de fato, uma peça fundamental no esquema tático do técnico Néstor Lorenzo, mas a Colômbia teme que seu pé esquerdo já não faça mais milagres.

Também aos 34 anos, James terá que fazer um trabalho específico na concentração colombiana, após sua breve passagem pelo Minnesota United, da MLS.

O capitão da seleção se despediu do United na última quarta-feira, depois de atuar em apenas seis rodadas, com duas assistências e nenhum gol marcado.

Fora dos gramados, ele voltou a sofrer uma série de problemas físicos, incluindo uma desidratação grave que o deixou hospitalizado por três dias.

- Darwin Núñez (Uruguai) -

Ao contrário de Neymar e James, o uruguaio Darwin Núñez deve chegar a esta Copa do Mundo no auge da forma, aos 26 anos.

O ex-atacante do Liverpool, no entanto, não vive uma boa fase e está sem espaço no Al-Hilal.

Núñez não joga na liga saudita desde fevereiro por decisão da comissão técnica e também foi prejudicado pela paralisação da Liga dos Campeões da Ásia em razão da guerra no Oriente Médio.

Pela seleção do Uruguai, o atacante apontado como sucessor de Luis Suárez e Edinson Cavani está há quase dois anos sem marcar.

- Federico Valverde (Uruguai) -

O ressurgimento de seu principal atacante não será o único desafio do técnico Marcelo Bielsa na concentração da 'Celeste'.

Federico Valverde, um de seus capitães e atual ícone do futebol uruguaio, chega para o Mundial em meio a incertezas, após o escândalo em que se envolveu na semana passada no Real Madrid.

O meio-campista de 27 anos teve um desentendimento no vestiário do time merengue com o francês Aurélien Tchouaméni, pelo qual foi hospitalizado com um traumatismo craniano.

Ainda não se sabe se Valverde voltará à equipe para as duas últimas rodadas do Campeonato Espanhol, e seu futuro no clube também está em dúvida.

- Alphonso Davies (Canadá) -

A infelicidade das lesões também caiu sobre o jogador de maior destaque entre os três países anfitriões: o canadense Alphonso Davies.

O lateral do Bayern de Munique sofreu uma lesão muscular no dia 6 de maio, durante as semifinais da Liga dos Campeões, e permanecerá afastado por pelo menos mais algumas semanas, colocando em risco sua participação na estreia do Canadá na Copa do Mundo.

Davies, de 25 anos, disputou pouco mais de 20 jogos nesta temporada devido a uma grave lesão anterior no joelho.

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