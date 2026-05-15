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Irã fará concentração na Turquia para se preparar para Copa do Mundo

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AFP
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Repórter
15/05/2026 14:14

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A seleção de futebol do Irã se concentrará na Turquia antes de viajar para os Estados Unidos para sua participação na Copa do Mundo de 2026, noticiou a imprensa local nesta sexta-feira (15).

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"A próxima fase da preparação da seleção nacional será realizada em Antalya, Turquia", anunciou o site iraniano Football360, detalhando que a delegação viajará posteriormente ao Arizona, onde o 'Team Melli' terá sua base.

Uma cerimônia de despedida da equipe foi organizada em Teerã na quarta-feira. Os jogadores receberam uma homenagem popular na praça Enghelab, no centro de Teerã, da qual participaram milhares de pessoas, segundo imagens exibidas pela mídia estatal. 

Na Turquia, e para completar sua preparação, a equipe iraniana enfrentará a Gâmbia em um amistoso no dia 29 de maio e poderá disputar uma segunda partida, enquanto dirigentes da federação tentam fechar um adversário e uma data. 

"Está confirmado para 29 de maio", indicou Sam Mahdizadeh, um iraniano-canadense encarregado de negociar os amistosos da seleção do Irã.

Por enquanto ainda não está claro quando a equipe viajará à Turquia, já que os jogadores precisam tirar seus vistos, embora o veículo esportivo iraniano Varzesh3 tenha informado que a expectativa é de que eles embarquem no sábado.

Na quinta-feira, o presidente da Federação Iraniana de Futebol, Mehdi Taj, afirmou que ainda não foram emitidos vistos para que a equipe consiga entrar nos Estados Unidos para a Copa do Mundo.

"Não recebemos nenhuma informação da outra parte sobre quem obteve vistos. Os vistos ainda não foram emitidos", acrescentou Taj, citado pela agência Irna.

Espera-se que o dirigente da federação iraniana converse com o presidente da Fifa, Gianni Infantino, enquanto Teerã busca garantias para sua seleção no contexto da guerra entre EUA e Israel contra o Irã.

O Irã fará sua estreia na Copa do Mundo contra a Nova Zelândia em Los Angeles no dia 15 de junho, antes de enfrentar a Bélgica e o Egito pelo Grupo G da primeira fase da competição.

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rkh/mcd/iga/yr/mvv

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