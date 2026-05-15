Palestinos não podem ser 'ignorados', diz Abbas ao relembrar 'Nakba'

O povo palestino não pode ser "ignorado", e ninguém além dele tem o direito de determinar seu futuro, declarou o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, nesta sexta-feira (15), durante uma cerimônia pela Nakba, o êxodo de 1948, na sede das Nações Unidas.

Desde 2023, em virtude de uma resolução da Assembleia Geral, a ONU marca oficialmente o aniversário da Nakba, que significa "catástrofe" em árabe, quando aproximadamente 760 mil palestinos fugiram ou foram expulsos de seus lares com a criação do Estado de Israel.

"Relembrar este aniversário é reconhecer uma injustiça histórica contra o povo palestino, que permanece enraizado em sua terra, e representa um passo na direção correta para reparar esta injustiça", afirmou Mahmoud Abbas em um discurso lido pelo embaixador palestino na ONU, Riyad Mansour.

"Isto reafirma que nosso povo dinâmico não pode ser ignorado, nem tampouco o seu direito à autodeterminação, à independência, ao retorno e à soberania, como o de todas as nações".

"Ninguém neste mundo, repito, ninguém mais tem o direito de determinar o destino da Palestina, e qualquer um que ache que é possível alcançar a paz e a segurança sem respeitar os direitos dos palestinos (...) está completamente equivocado", acrescentou.

Abbas lamentou também que o cessar-fogo em Gaza "continue sendo frágil".

"Nossos compatriotas estão sendo assassinados, o território de Gaza está encolhendo e a entrega de ajuda (humanitária) continua sendo dificultada, em clara violação por parte de Israel da visão do presidente (dos Estados Unidos, Donald) Trump", insistiu, referindo-se ao cessar-fogo que entrou em vigor em outubro de 2025 sob pressão de Washington.

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