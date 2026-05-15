São Paulo anuncia Dorival Júnior como novo técnico

O técnico Dorival Júnior assumirá pela terceira vez o São Paulo, um mês depois de deixar o Corinthians, anunciou o Tricolor paulista nesta sexta-feira (15).

Dorival, de 64 anos, terá o terceiro técnico da equipe em 2026.

O argentino Hernán Crespo foi demitido em março, quando o São Paulo era líder do Campeonato Brasileiro, e seu sucessor, Roger Machado, não resistiu à eliminação na fase de 16-avos de final da Copa do Brasil, com derrota para o Juventude por 3 a 1 na última quarta-feira.

Dorival "assinou um contrato válido até 31 de dezembro de 2026", informou o clube em comunicado.

Quarto colocado no Brasileirão e líder do Grupo C da Copa Sul-Americana, o São Paulo vive um momento complicado fora das quatro linhas.

Em janeiro, o então presidente do Tricolor, Julio Casares, foi afastado do cargo em meio a investigações sobre possíveis desvio de dinheiro do clube.

Dorival deve estrear no comando da equipe no próximo sábado, quando o São Paulo visita o Fluminense pela 16ª rodada do Brasileirão.

O experiente treinador, que dirigiu a Seleção Brasileira entre 2024 e 2025, foi demitido do Corinthians em abril, após uma série de maus resultados.

Em sua segunda passagem pelo São Paulo, Dorival conquistou a Copa do Brasil em 2023. Ele dirigiu a equipe pela primeira vez por um período de oito meses entre 2017 e 2018.

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