Costa do Marfim anuncia lista de convocados para a Copa do Mundo
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A Costa do Marfim anunciou nesta sexta-feira (15) a lista de 26 jogadores convocados para a Copa do Mundo de 2026, com o atacante Nicolas Pépé, do Villarreal, como principal peça ofensiva.
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Metade dos nomes convocados pelo técnico Emerse Faé participou da conquista da Copa Africana de Nações de 2024, como Franck Kessie, Wilfried Singo e Evan Ndicka.
Também se destacam a presença entre os atacantes de Yan Diomandé, do RB Leipzig, e de Ange-Yoan Bony, campeão italiano nesta temporada pela Inter de Milão.
A Costa do Marfim está no Grupo E da Copa do Mundo ao lado de Alemanha, Equador e Curaçao.
Os marfinenses não disputam o Mundial desde a edição de 2014 e nunca conseguiram passar da primeira fase em suas três participações.
- Lista dos 26 convocados da Costa do Marfim para a Copa do Mundo de 2026:
- Goleiros: Yahia Fofana (Rizespor/TUR), Mohamed Koné (Charleroi/BEL), Alban Lafont (Panathinaïkos/GRE)
- Defensores: Emmanuel Agbadou (Besiktas/TUR), Clément Akpa (Auxerre/FRA), Ousmane Diomandé (Sporting/POR), Guela Doué (Strasbourg/FRA), Ghislain Konan (Gil Vicente/POR), Odilon Kossounou (Atalanta/ITA), Evan Ndicka (Roma/ITA), Wilfried Singo (Galatasaray/TUR)
- Meio-campistas: Seko Fofana (Porto/POR), Parfait Guiagon (Charleroi/BEL), Franck Kessié (Al-Ahli/ASA), Christ Inao Oulaï (Trabzonspor/TUR), Ibrahim Sangaré (Nottingham Forest/ING), Jean-Michaël Seri (NK Maribor/SLO)
- Atacantes: Simon Adingra (Monaco/FRA), Amad Diallo (Manchester United/ING), Yan Diomandé (RB Leipzig/ALE), Oumar Diakité (Cercle Brugge/BEL), Evan Guessand (Crystal Palace/ING), Ange-Yoan Bony (Inter de Milão/ITA), Bazoumana Touré (Hoffenheim/ALE), Elye Wahi (Nice/FRA), Nicolas Pépé (Villarreal/ESP)
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