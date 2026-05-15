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Zagueiro holandês Matthijs De Ligt passa por cirurgia e está fora da Copa do Mundo

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AFP
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Repórter
15/05/2026 13:37

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O zagueiro holandês Matthijs de Ligt, do Manchester United, passou por uma cirurgia nas costas e não vai disputar a Copa do Mundo, que começará no mês que vem na América do Norte, anunciou o clube inglês nesta sexta-feira (15).

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Aos 26 anos e com 52 convocações pela seleção, De Ligt "foi operado com sucesso", afirmou o United em comunicado, no qual ressaltou que o procedimento foi a melhor opção para solucionar a lesão nas costas que mantinha o jogador afastado dos gramados desde novembro.

Seu retorno aos 'Red Devils' não ocorrerá até o início da próxima temporada, ou seja, ele está fora da Copa do Mundo.

O ex-jogador de Ajax, Juventus e Bayern de Munique havia começado bem a temporada com o Manchester United, atuando nos 13 primeiros jogos do Campeonato Inglês, antes de ser afastado devido à lesão nas costas.

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kca/pb/gk/iga/mcd/cb

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