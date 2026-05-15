Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Semana de Moda de Milão desaconselha uso de peles

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
15/05/2026 13:02

compartilhe

SIGA

Os organizadores da Semana da Moda de Milão "convidaram", nesta sexta-feira (15), as marcas a evitarem o uso de peles em seus desfiles, uma postura adotada após longas conversas com ONGs. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

As novas "diretrizes" da Camera Nazionale della Moda Italiana (CNMI) "convidam", sem impor qualquer obrigação, as marcas a evitarem "peças de vestuário, acessórios ou qualquer outro elemento que inclua peles", indicou a organização em um comunicado. 

Milão avança com cautela, seguindo os passos das semanas da moda de Londres e Nova York, que decidiram há alguns anos proibir as peles. A Itália proíbe desde 2022 a criação de animais para obtenção de peles, assim como a França, desde 2021, e o Reino Unido, desde 2003. 

O uso de peles na indústria mundial da moda diminuiu consideravelmente nos últimos anos, na sequência de denúncias sobre o tratamento cruel aos animais, da evolução das tendências e do surgimento de alternativas sintéticas que, paradoxalmente, contribuem para trazer as peles de volta à moda. 

Para Emma Håkansson, diretora do coletivo Fashion Justice, sem uma proibição total das peles, "não está garantido que a crueldade fique excluída das passarelas milanesas". 

Armani, Prada e Dolce & Gabbana já haviam renunciado ao uso de peles. Algumas exceções ainda as mantém no mercado do luxo italiano, como a Fendi, do grupo francês LVMH, tradicionalmente ligada à peleteria e à marroquinaria.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

tsz/ljm/er/mab/jvb/jc/mvv

Tópicos relacionados:

animais luxo moda textil vestuario

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay