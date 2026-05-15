Semana de Moda de Milão desaconselha uso de peles
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Os organizadores da Semana da Moda de Milão "convidaram", nesta sexta-feira (15), as marcas a evitarem o uso de peles em seus desfiles, uma postura adotada após longas conversas com ONGs.
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As novas "diretrizes" da Camera Nazionale della Moda Italiana (CNMI) "convidam", sem impor qualquer obrigação, as marcas a evitarem "peças de vestuário, acessórios ou qualquer outro elemento que inclua peles", indicou a organização em um comunicado.
Milão avança com cautela, seguindo os passos das semanas da moda de Londres e Nova York, que decidiram há alguns anos proibir as peles. A Itália proíbe desde 2022 a criação de animais para obtenção de peles, assim como a França, desde 2021, e o Reino Unido, desde 2003.
O uso de peles na indústria mundial da moda diminuiu consideravelmente nos últimos anos, na sequência de denúncias sobre o tratamento cruel aos animais, da evolução das tendências e do surgimento de alternativas sintéticas que, paradoxalmente, contribuem para trazer as peles de volta à moda.
Para Emma Håkansson, diretora do coletivo Fashion Justice, sem uma proibição total das peles, "não está garantido que a crueldade fique excluída das passarelas milanesas".
Armani, Prada e Dolce & Gabbana já haviam renunciado ao uso de peles. Algumas exceções ainda as mantém no mercado do luxo italiano, como a Fendi, do grupo francês LVMH, tradicionalmente ligada à peleteria e à marroquinaria.
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