EUA anuncia um ano sem liberar imigrantes irregulares detidos na fronteira sul
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Os Estados Unidos completaram um ano sem liberar nenhum imigrante que entrou de forma irregular pela fronteira sul, anunciou o governo de Donald Trump nesta sexta-feira (15).
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"Doze meses com ZERO liberação na fronteira. Sob a liderança do presidente Donald Trump, estamos alcançando a fronteira mais segura da história dos Estados Unidos", celebrou o secretário de Segurança Nacional, Markwayne Mullin, em um comunicado.
"Os dias de captura e liberação terminaram. Estamos fazendo cumprir as leis da nação e devolvendo os estrangeiros ilegais aos seus países de origem", acrescentou.
A polícia de fronteira (CBP) "voltou a liberar zero estrangeiros ilegais em nosso país neste mês, ao contrário de abril de 2024, quando mais de 68 mil foram liberados sob o governo do presidente [Joe] Biden", declarou o delegado Rodney S. Scott.
A política de "captura e liberação" é alvo de polêmica e de idas e vindas nos Estados Unidos há décadas.
Um imigrante que entrava sem permissão através da fronteira terrestre poderia solicitar asilo, o que congelava a situação. Outras situações que levavam o governo a liberar os imigrantes era a falta de espaço nos centros de detenção e no caso de menores.
Após uma longa batalha judicial, o primeiro governo de Trump (2017-2021) acabou com a possibilidade de solicitar asilo imediatamente e impôs medidas polêmicas como a separação de famílias.
O governo seguinte, do democrata Joe Biden, voltou a determinar que imigrantes irregulares interceptados na fronteira fossem soltos, mas convocados a um tribunal especializado.
Os críticos desta política alertaram para a entrada em massa de irregulares e a longa espera nos tribunais. Este foi um dos grandes argumentos da campanha eleitoral de Trump que o levou de volta à Casa Branca.
Segundo dados anuais do Departamento de Segurança Nacional, as detenções na fronteira sul foram 94% inferiores à média mensal do governo de Biden. Em abril de 2025, a polícia de fronteira prendeu uma média de 298 pessoas por dia.
A política migratória de Trump é regularmente questionada nos tribunais.
Em 2018, a Suprema Corte decidiu que o governo tinha autoridade para efetuar expulsões, sem esperar por longos processos nos juizados de imigração.
Dois anos depois, permitiu ao governo de Biden eliminar a obrigatoriedade do imigrante permanecer no México durante a tramitação de seu pedido de asilo.
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