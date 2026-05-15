Bélgica anuncia lista de convocados para a Copa do Mundo
O técnico da seleção da Bélgica, Rudi Garcia, divulgou nesta sexta-feira (15) a lista dos 26 convocados para a Copa do Mundo de 2026 (11 de junho a 19 de julho), com a presença dos veteranos Thibaut Courtois, Kevin de Bruyne e do "atualmente fora de forma" Romelu Lukaku.
"Romelu está recuperado, mas está sem ritmo de jogo e não tenho certeza de que ele possa ser titular nos jogos. Mas ele é o nosso melhor atacante, o maior artilheiro da história da Bélgica", com 89 gols em 124 jogos, explicou Garcia em entrevista coletiva.
Passando por problemas físicos e espaço em seu clube, o Napoli, Lukaku (33 anos) tem apenas 69 minutos em campo desde o início do ano.
"Temos cinco semanas para colocá-lo em forma, para que, pouco a pouco, possamos vê-lo capaz de ajudar a equipe", acrescentou o treinador dos 'Diabos Vermelhos'.
Para solucionar este problema no ataque, Garcia convocou pela primeira vez Matías Fernández-Pardo, do Lille, que recentemente optou pela nacionalidade esportiva belga, após ter sido convocado em diversas ocasiões para a seleção espanhola sub-21.
As principais ausências são Loïs Openda, atacante da Juventus, e Mika Godts, ponta do Ajax.
A Bélgica está no Grupo G da Copa do Mundo ao lado de Egito, Irã e Nova Zelândia. A estreia da equipe será no dia 15 de junho, contra os egípcios.
No Mundial de 2022, no Catar, os 'Diabos Vermelhos' foram eliminados na primeira fase, quatro anos depois do histórico terceiro lugar na Copa da Rússia.
- Lista dos 26 convocados da Seleção da Bélgica para a Copa do Mundo de 2026:
- Goleiros: Thibaut Courtois (Real Madrid/ESP), Sanne Lammens (Manchester United/ING), Mike Penders (Strasbourg/FRA)
- Defensores: Timothy Castagne (Fulham/ING), Zeno Debast (Sporting Lisboa/POR), Kony De Winter (Milan/ITA), Brandon Mechele (Club Brugge/BEL), Thomas Meunier (Lille/FRA), Nathan Ngoy (Lille/FRA), Joachim Seys (Club Brugge/BEL), Arthur Theate (Eintracht Frankfurt/ALE), Maxim De Cuyper (Brighton/ING)
- Meio-campistas: Kevin De Bruyne (Napoli/ITA), Youri Tielemans (Aston Villa/ING), Amadou Onana (Aston Villa/ING), Nicolas Raskin (Rangers/ESC), Axel Witsel (Girona/ESP), Hans Vanaken (Club Brugge/BEL)
- Atacantes: Romelu Lukaku (Napoli/ITA), Jeremy Doku (Manchester City/ING), Leandro Trossard (Arsenal/ING), Charles De Ketelaere (Atalanta/ITA), Diego Moreira (Estrasbourg/FRA), Matías Fernández-Pardo (Lille/FRA), Dodi Lukebakio (Benfica/POR), Alexis Saelemaekers (Milan/ITA)
