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Presidente chinês visitará EUA no 2º semestre após convite de Trump

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AFP
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Repórter
15/05/2026 11:50

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O presidente chinês, Xi Jinping, viajará aos Estados Unidos no outono (no hemisfério norte, primavera no Brasil), afirmou o chefe da diplomacia do país asiático, segundo a imprensa estatal, horas depois da visita de Donald Trump a Pequim. 

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"O presidente chinês, Xi Jinping, fará uma visita de Estado aos Estados Unidos no outono deste ano, a convite do presidente americano, Donald Trump, declarou nesta sexta-feira (15) o chefe da diplomacia chinesa, Wang Yi", noticiou a agência Xinhua.

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mya/dbh/ahg/jc/fp

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