Presidente chinês visitará EUA no 2º semestre após convite de Trump
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O presidente chinês, Xi Jinping, viajará aos Estados Unidos no outono (no hemisfério norte, primavera no Brasil), afirmou o chefe da diplomacia do país asiático, segundo a imprensa estatal, horas depois da visita de Donald Trump a Pequim.
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"O presidente chinês, Xi Jinping, fará uma visita de Estado aos Estados Unidos no outono deste ano, a convite do presidente americano, Donald Trump, declarou nesta sexta-feira (15) o chefe da diplomacia chinesa, Wang Yi", noticiou a agência Xinhua.
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