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Netanyahu diz que Israel controla 60% da Faixa de Gaza

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Repórter
15/05/2026 11:14

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O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirma que suas tropas controlam 60% da Faixa de Gaza, o que sugere que avançaram para uma zona do território palestino mais ampla do que previsto no plano de cessar-fogo de outubro. 

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"Houve quem dissesse: vão embora, vão embora! Não fomos. Hoje controlamos 60%; amanhã veremos", declarou Netanyahu na quinta-feira (14) , em uma cerimônia por ocasião do Dia de Jerusalém. 

Segundo os termos do cessar-fogo negociado pelos Estados Unidos entre Israel e o movimento palestino Hamas, em vigor desde outubro, as forças israelenses deveriam retirar-se até uma chamada "Linha Amarela" em Gaza, o que deixava sob seu controle mais de 50% do território palestino. 

Vários meios de comunicação noticiaram recentemente o avanço das tropas em direção a uma nova "Linha Laranja". 

A primeira fase da trégua permitiu a libertação dos últimos reféns capturados nos ataques do Hamas de 7 de outubro de 2023 em solo israelense, que desencadearam a guerra em Gaza, em troca de palestinos detidos por Israel. 

A segunda fase inclui o desarmamento do Hamas e a retirada gradual do Exército israelense da Faixa de Gaza. Segundo a imprensa israelense, se o Hamas se recusar a desarmar-se, os militares podem retomar os combates.

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acc/jd/smw/erl/mab/jc/fp

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