Trump diz que não falou sobre tarifas com o presidente chinês
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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira que não falou sobre tarifas durante a reunião de cúpula com seu homólogo chinês, Xi Jinping.
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Durante a viagem de retorno a Washington, após conseguir o que chamou de "acordos comerciais fantásticos" com Pequim, Trump disse sobre as tarifas: "Não falamos sobre isso... Não foi mencionado" durante a reunião de quinta-feira.
Analistas esperavam que os dois abordassem a extensão da trégua tarifária de um ano anunciada durante seu último encontro, em outubro de 2025.
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