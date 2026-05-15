Adolescente morre por disparos israelenses na Cisjordânia

A Autoridade Palestina afirmou que um adolescente morreu nesta sexta-feira (15) ao ser atingida por tiros de soldados israelenses em um vilarejo no norte da Cisjordânia ocupada, onde o Exército israelense informou que abriu fogo contra um atirador de pedras.

Fahd Zidan Oweis, de 15 anos, morreu "por balas das forças de ocupação (Exército israelense) ao amanhecer na localidade de Lubban al-Sharqiya, na província de Nablus", indicou um breve comunicado do Ministério da Saúde palestino. Segundo essa fonte, o corpo continua em poder das forças israelenses.

Questionado pela AFP, o Exército declarou que "no decorrer de uma operação antiterrorista conduzida na região de Lubban al-Sharqiya, os soldados detectaram três terroristas que lançavam pedras contra veículos israelenses que trafegavam por uma estrada".

"Os soldados atiraram na direção dos terroristas e eliminaram um deles", declarou um porta-voz militar. Na quarta-feira, outro adolescente palestino, de 16 anos e originário de Lubban al-Sharqiya, foi morto por disparos de soldados israelenses em um povoado vizinho, segundo a Autoridade Palestina.

O Exército israelense afirmou que abriu fogo contra alguns "atiradores de pedras".

Setenta crianças palestinas morreram em operações militares e ataques de colonos na Cisjordânia desde janeiro de 2025, indicou na terça-feira o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef). Em 93% dos casos, a responsabilidade foi das forças israelenses, afirmou o organismo.

Israel ocupa a Cisjordânia desde 1967.

A violência relacionada ao conflito israelense-palestino disparou no território no contexto da guerra em Gaza, desencadeada pelo ataque sem precedentes do movimento islamista palestino Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023.

Desde então, ao menos 1.072 palestinos, entre eles muitos combatentes, mas também muitos civis, morreram na Cisjordânia em ataques de soldados ou colonos israelenses, segundo um balanço da AFP a partir de dados da Autoridade Palestina.

Ao mesmo tempo, de acordo com dados oficiais israelenses, ao menos 46 israelenses, entre eles civis e soldados, morreram em ataques palestinos ou durante operações militares na região.

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