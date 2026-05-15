Grupo estatal chinês adquire direitos de exibição da Copa do Mundo

A emissora estatal chinesa CCTV anunciou nesta sexta-feira (15) que adquiriu os direitos de transmissão da Copa do Mundo de futebol deste ano e da edição de 2030, após o acordo assinado entre a Fifa e a empresa matriz da CCTV, China Media Group (CMG).

"A associação inclui a Copa do Mundo de 2026, a Copa do Mundo de 2030, a Copa do Mundo Feminina de 2027 e a Copa do Mundo Feminina de 2031", informou a CCTV sobre um acordo que inclui transmissões pela televisão, internet e dispositivos móveis.

O acordo acaba com as preocupações de milhões de torcedores de futebol na China que, a menos de um mês do início do Mundial na América do Norte, ainda não tinham certeza se poderiam acompanhar o evento pela TV.

Os chineses terão o inconveniente dos horários, já que tanto a partida de abertura entre México e África do Sul, em 11 de junho, como a final em Nova Jersey, no dia 19 de julho, começarão às 3h00 para os moradores de Pequim e Xangai.

A CCTV não revelou o valor do acordo, mas o jornal chinês The Paper informou, citando fontes próximas às negociações, que o contrato está avaliado em 60 milhões de dólares (300 milhões de reais).

Os veículos de comunicação chineses receberam convites para um evento de apresentação do CMG no domingo, quando devem ser revelados os detalhes da cobertura e dos acordos de distribuição.

Com a solução para a transmissão da Copa do Mundo na China, a Fifa ainda precisa fechar um acordo com o outro gigante asiático, a Índia.

Os dois países somam três bilhões de habitantes e representam um mercado gigantesco para a Fifa.

Embora as duas nações não estejam classificadas para o Mundial organizado nos Estados Unidos, Canadá e México, o interesse pelo torneio é elevado, em particular entre os chineses.

Segundo a Fifa, a China foi responsável por 49,8% do total de horas de visualização em plataformas digitais e redes sociais em todo o planeta durante a Copa do Mundo de 2022, no Catar.

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