Governo americano quer indiciar o ex-presidente cubano Raúl Castro

O governo dos Estados Unidos quer indiciar o ex-presidente cubano Raúl Castro, de 94 anos, em meio à crescente pressão de Washington sobre o governo comunista da ilha, informou a imprensa americana.

O canal CBS News, que citou funcionários do governo americano que acompanham o tema, informou que a possível acusação se concentraria na derrubada, em 1996, de dois aviões civis pilotados por opositores ao regime castrista.

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos não respondeu ao pedido de comentários da AFP.

Uma acusação contra Castro, irmão do falecido líder cubano Fidel Castro, representaria uma guinada inesperada na crise cada vez mais profunda nas relações entre Estados Unidos e Cuba.

O país sofre constantes cortes de energia elétrica provocados pelo bloqueio de combustível imposto pelo governo de Donald Trump.

O presidente americano afirmou em diversas ocasiões que deseja derrubar o governo comunista em Cuba.

Raúl Castro, que sucedeu ao irmão como presidente, supervisionou a histórica retomada de relações com os Estados Unidos em 2015, durante o governo de Barack Obama, que Trump revogou durante seu primeiro mandato.

Em plena crise bilateral, o diretor da CIA, John Ratcliffe, viajou na quinta-feira a Havana para uma reunião excepcional com funcionários de alto escalão do governo cubano, segundo as autoridades da ilha.

As autoridades afirmaram que o encontro deve ajudar o diálogo político entre as partes.

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