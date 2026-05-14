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Trump sugere que quer urânio do Irã por motivos de imagem

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Repórter
14/05/2026 23:45

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sugeriu que pretende apreender o urânio enriquecido do Irã para melhorar sua imagem política, depois que Israel exigiu isso como objetivo da guerra.

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"A verdade é que me sinto melhor se eu conseguir isso, mas (...) acredito que é mais por relações públicas do que por qualquer outra coisa", disse Trump a Sean Hannity, apresentador da Fox News, durante uma entrevista gravada em sua visita à China e transmitida na noite desta quinta-feira (14) em território americano.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, que junto com Trump ordenou os ataques contra o Irã em 28 de fevereiro, desencadeando o conflito, declarou em uma entrevista recente que a guerra "não terminou" porque o material nuclear sensível "precisa ser retirado" do país.

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sct/sla/arm/vel/am

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