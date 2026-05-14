Trump envolvido em várias operações na bolsa com grandes empresas dos EUA

Novos documentos publicados nesta quinta-feira (14) revelam que o presidente americano, Donald Trump, esteve envolvido em uma série de transações financeiras vinculadas a grandes empresas americanas em 2026 e no valor de várias centenas de milhões de dólares.

Esses documentos, encabeçados com o nome do mandatário e enviados pelo Escritório de Ética Governamental (OGE), detalham operações que envolvem vários pesos-pesados da tecnologia e da economia americana, entre eles Amazon, Apple, Microsoft e Uber.

A fabricante de chips Nvidia e a construtora aeronáutica Boeing também aparecem mencionadas.

Para cada uma dessas empresas, os valores declarados situam-se em faixas que vão de 1 a 5 milhões de dólares (de R$ 4,98 a 24,9 milhões).

No entanto, os arquivos não especificam a natureza exata dos ativos em questão, por exemplo se se trata de compras de ações, títulos ou outros instrumentos financeiros.

Os documentos também mencionam várias "vendas" de grande porte, afetando em particular a Microsoft, Amazon e Meta Platforms, que em alguns casos situam-se entre 5 e 25 milhões de dólares.

O Escritório de Ética Governamental tem como objetivo "evitar conflitos de interesse financeiros e outras violações das normas deontológicas nas 140 repartições e agências do Poder Executivo", segundo descrição em seu site.

Outros documentos financeiros relativos ao presidente americano já haviam sido divulgados no passado.

Os ativos de Trump estão depositados em um fideicomisso, administrado por seu filho, Donald Trump Jr..

Trata-se de um fideicomisso revogável, o que significa que ele pode, a qualquer momento, retomar a gestão direta de seus bens.

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