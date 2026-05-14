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Ao menos 78 mortos desde sábado em confrontos entre gangues perto de Porto Príncipe, diz ONU

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AFP
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Repórter
14/05/2026 20:13

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Ao menos 78 mortos, entre eles 10 civis, deixaram desde sábado os confrontos entre gangues nos arredores da capital do Haiti, Porto Príncipe, segundo um balanço provisório fornecido à AFP pelo Escritório das Nações Unidas no Haiti (Binuh).

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"Os confrontos armados entre vários grupos nos municípios de Cité Soleil e Croix-des-Bouquets deixaram ao menos 78 mortos e 66 feridos desde 9 de maio", indicou o organismo.

Dez dos mortos eram "membros da população", incluindo cinco mulheres, acrescentou.

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abd/vla/jm/vel/am

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