Ao menos 78 mortos desde sábado em confrontos entre gangues perto de Porto Príncipe, diz ONU

Ao menos 78 mortos, entre eles 10 civis, deixaram desde sábado os confrontos entre gangues nos arredores da capital do Haiti, Porto Príncipe, segundo um balanço provisório fornecido à AFP pelo Escritório das Nações Unidas no Haiti (Binuh).

"Os confrontos armados entre vários grupos nos municípios de Cité Soleil e Croix-des-Bouquets deixaram ao menos 78 mortos e 66 feridos desde 9 de maio", indicou o organismo.

Dez dos mortos eram "membros da população", incluindo cinco mulheres, acrescentou.

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