Calculadora na mão e paciência: Arsenal e City batalham pelo título na penúltima rodada do Inglês

Nos próximos cinco dias, a penúltima rodada do Campeonato Inglês Premier exigirá paciência e cálculos do Arsenal (1º) e do Manchester City (2º), separados por apenas dois pontos na disputa do título.

Aston Villa e Liverpool, empatados com 59 pontos nas duas últimas posições da zona de classificação para a Liga dos Campeões (4º e 5º) abrem os trabalhos nesta sexta-feira (15), com o Bournemouth (6º, 55 pontos), que entra em campo só na terça-feira, contra o City, esperando o resultado para saber suas chances.

A essa altura, os 'Citizens' já saberão o resultado dos 'Gunners', que na véspera receberão o já rebaixado Burnley.

Na disputa entre os líderes, o time de Manchester tem um gol a mais de saldo e pode conseguir o título se o Arsenal tropeçar contra Burnley ou na visita ao Crystal Palace na última rodada.

Em teoria, a equipe de Pep Guardiola tem um final de temporada mais complicado, já que visita o Bournemouth, que está lutando por uma vaga na Champions, antes de receber o Aston Villa.

"Antes de mais nada, temos que merecer a vitória. Se conseguirmos ampliar a vantagem com mais gols, melhor ainda", disse o técnico do Arsenal, Mikel Arteta, em entrevista coletiva nesta quinta-feira (15).

O time londrino se prepara com calma nesta semana para os dois últimos jogos do campeonato e para a final da Liga dos Campeões, no dia 30 de maio, em Budapeste, contra o Paris Saint-Germain.

O City tem o calendário mais apertado, depois de vencer o Crystal Palace por 3 a 0 na última quarta-feira, em jogo adiado da 31ª rodada.

- Três jogos em seis dias -

Embalados nesta reta final da temporada, os 'Citizens' estenderam sua sequência invicta para 15 jogos no campeonato (dez vitórias e quatro empates).

"Depende deles", disse Guardiola na quarta-feira sobre o Arsenal. "Se eles vencerem dois jogos, não há nada a fazer, nada a discutir. A única coisa que podemos fazer é estar lá, por via das dúvidas. Os dois últimos jogos são difíceis".

O treinador espanhol decidiu poupar alguns de seus melhores jogadores, como Erling Haaland e Rayan Cherki, três dias antes da final da Copa da Inglaterra contra o Chelsea, no sábado, em Wembley.

Os 'Blues', que encerraram uma sequência de seis derrotas com o empate contra o Liverpool em 1 a 1 no último fim de semana, também entram em campo pela penúltima rodada do Inglês na terça-feira.

O time de Stamford Bridge receberá o Tottenham (17º), que está apenas dois pontos acima da zona de rebaixamento e precisa desesperadamente da vitória.

--- Jogos da 37ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília):

Sexta-feira, 15 de maio

(16h00) Aston Villa - Liverpool

Domingo, 17 de maio

(08h30) Manchester United - Nottingham

(11h00) Brentford - Crystal Palace

Everton - Sunderland

Leeds - Brighton

Wolverhampton - Fulham

(13h30) Newcastle - West Ham

Segunda-feira, 18 de maio

(16h00) Arsenal - Burnley

Terça-feira, 19 de maio

(15h30) Bournemouth - Manchester City

(16h15) Chelsea - Tottenham

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 79 36 24 7 5 68 26 42

2. Manchester City 77 36 23 8 5 75 32 43

3. Manchester United 65 36 18 11 7 63 48 15

4. Liverpool 59 36 17 8 11 60 48 12

5. Aston Villa 59 36 17 8 11 50 46 4

6. Bournemouth 55 36 13 16 7 56 52 4

7. Brighton 53 36 14 11 11 52 42 10

8. Brentford 51 36 14 9 13 52 49 3

9. Chelsea 49 36 13 10 13 55 49 6

10. Everton 49 36 13 10 13 46 46 0

11. Fulham 48 36 14 6 16 44 50 -6

12. Sunderland 48 36 12 12 12 37 46 -9

13. Newcastle 46 36 13 7 16 50 52 -2

14. Leeds 44 36 10 14 12 48 53 -5

15. Crystal Palace 44 36 11 11 14 38 47 -9

16. Nottingham 43 36 11 10 15 45 47 -2

17. Tottenham 38 36 9 11 16 46 55 -9

18. West Ham 36 36 9 9 18 42 62 -20

19. Burnley 21 36 4 9 23 37 73 -36

20. Wolverhampton 18 36 3 9 24 25 66 -41

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