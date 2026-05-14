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Calculadora na mão e paciência: Arsenal e City batalham pelo título na penúltima rodada do Inglês

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Repórter
14/05/2026 19:07

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Nos próximos cinco dias, a penúltima rodada do Campeonato Inglês Premier exigirá paciência e cálculos do Arsenal (1º) e do Manchester City (2º), separados por apenas dois pontos na disputa do título.

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Aston Villa e Liverpool, empatados com 59 pontos nas duas últimas posições da zona de classificação para a Liga dos Campeões (4º e 5º) abrem os trabalhos nesta sexta-feira (15), com o Bournemouth (6º, 55 pontos), que entra em campo só na terça-feira, contra o City, esperando o resultado para saber suas chances.

A essa altura, os 'Citizens' já saberão o resultado dos 'Gunners', que na véspera receberão o já rebaixado Burnley.

Na disputa entre os líderes, o time de Manchester tem um gol a mais de saldo e pode conseguir o título se o Arsenal tropeçar contra Burnley ou na visita ao Crystal Palace na última rodada.

Em teoria, a equipe de Pep Guardiola tem um final de temporada mais complicado, já que visita o Bournemouth, que está lutando por uma vaga na Champions, antes de receber o Aston Villa.

"Antes de mais nada, temos que merecer a vitória. Se conseguirmos ampliar a vantagem com mais gols, melhor ainda", disse o técnico do Arsenal, Mikel Arteta, em entrevista coletiva nesta quinta-feira (15).

O time londrino se prepara com calma nesta semana para os dois últimos jogos do campeonato e para a final da Liga dos Campeões, no dia 30 de maio, em Budapeste, contra o Paris Saint-Germain.

O City tem o calendário mais apertado, depois de vencer o Crystal Palace por 3 a 0 na última quarta-feira, em jogo adiado da 31ª rodada.

- Três jogos em seis dias -

Embalados nesta reta final da temporada, os 'Citizens' estenderam sua sequência invicta para 15 jogos no campeonato (dez vitórias e quatro empates).

"Depende deles", disse Guardiola na quarta-feira sobre o Arsenal. "Se eles vencerem dois jogos, não há nada a fazer, nada a discutir. A única coisa que podemos fazer é estar lá, por via das dúvidas. Os dois últimos jogos são difíceis".

O treinador espanhol decidiu poupar alguns de seus melhores jogadores, como Erling Haaland e Rayan Cherki, três dias antes da final da Copa da Inglaterra contra o Chelsea, no sábado, em Wembley.

Os 'Blues', que encerraram uma sequência de seis derrotas com o empate contra o Liverpool em 1 a 1 no último fim de semana, também entram em campo pela penúltima rodada do Inglês na terça-feira.

O time de Stamford Bridge receberá o Tottenham (17º), que está apenas dois pontos acima da zona de rebaixamento e precisa desesperadamente da vitória.

--- Jogos da 37ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília):

  

   Sexta-feira, 15 de maio

   (16h00) Aston Villa - Liverpool                     

  

   Domingo, 17 de maio

   (08h30) Manchester United - Nottingham              

   (11h00) Brentford - Crystal Palace                  

           Everton - Sunderland                        

           Leeds - Brighton                            

           Wolverhampton - Fulham                      

   (13h30) Newcastle - West Ham                        

  

   Segunda-feira, 18 de maio

   (16h00) Arsenal - Burnley                           

  

   Terça-feira, 19 de maio

   (15h30) Bournemouth - Manchester City           

   (16h15) Chelsea - Tottenham                         

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Arsenal                 79  36  24   7   5  68  26  42

    2. Manchester City         77  36  23   8   5  75  32  43

    3. Manchester United       65  36  18  11   7  63  48  15

    4. Liverpool               59  36  17   8  11  60  48  12

    5. Aston Villa             59  36  17   8  11  50  46   4

    6. Bournemouth             55  36  13  16   7  56  52   4

    7. Brighton                53  36  14  11  11  52  42  10

    8. Brentford               51  36  14   9  13  52  49   3

    9. Chelsea                 49  36  13  10  13  55  49   6

   10. Everton                 49  36  13  10  13  46  46   0

   11. Fulham                  48  36  14   6  16  44  50  -6

   12. Sunderland              48  36  12  12  12  37  46  -9

   13. Newcastle               46  36  13   7  16  50  52  -2

   14. Leeds                   44  36  10  14  12  48  53  -5

   15. Crystal Palace          44  36  11  11  14  38  47  -9

   16. Nottingham              43  36  11  10  15  45  47  -2

   17. Tottenham               38  36   9  11  16  46  55  -9

   18. West Ham                36  36   9   9  18  42  62 -20

   19. Burnley                 21  36   4   9  23  37  73 -36

   20. Wolverhampton           18  36   3   9  24  25  66 -41

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bur/pm/an/cb

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