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Passageiro americano de cruzeiro afetado por hantavírus testa negativo

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Repórter
14/05/2026 18:07

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Um passageiro que viajava a bordo do navio de cruzeiro MV Hondius e que inicialmente apresentou um resultado "levemente positivo" para o hantavírus, agora testou negativo, informou à AFP um porta-voz nesta quinta-feira (14).

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"Ambos os exames deram negativo, tanto o PCR quanto o sorológico", disse Thomas Kayla, coordenador de mídia no Centro Médico da Universidade de Nebraska, onde 16 pacientes que estavam no navio são monitorados.

O paciente assintomático inicialmente deu entrada em uma unidade de biocontenção, após um primeiro exame "levemente positivo" que o pessoal médico americano posteriormente considerou não conclusivo. Ele segue sob observação em uma unidade de quarentena do centro.

Há outras 15 pessoas, todas assintomáticas, sob vigilância no Centro Médico de Nebraska. 

Outras duas pessoas - uma das quais apresentou sintomas, mas testou negativo - são monitoradas em outro hospital na Geórgia.

Atualmente, há 41 pessoas nos Estados Unidos sob vigilância das autoridades sanitárias para o hantavírus.  

A Organização Mundial da Saúde insiste que o risco para a saúde pública resultante do surto da cepa andina do hantavírus — a única conhecida com transmissão entre pessoas - é baixo.

Em nível mundial, o número de mortes permanece em três.

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mdo/pnb/jm/mvl/mvv/ic

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