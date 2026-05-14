Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Príncipe Harry e Meghan Markle produzirão filme sobre Afeganistão para Netflix

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
14/05/2026 18:07

compartilhe

SIGA

O príncipe Harry e sua esposa, Meghan Markle, estão preparando a adaptação cinematográfica das memórias sobre o Afeganistão "No Way Out: The Searing True Story of Men Under Siege", no âmbito de seu acordo com a Netflix, informou a plataforma de streaming nesta quinta-feira (14).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O livro, escrito pelo major britânico Adam Jowett, aborda seu trabalho à frente de uma unidade de paraquedistas e soldados dos Royal Irish Rangers, encarregada de defender o centro do distrito de Musa Qala, no Afeganistão, em julho de 2006.

Afastado da família real britânica e residente nos Estados Unidos, o casal trabalha com a Netflix desde 2020. Eles já produziram o documentário "Harry & Meghan" e a série "Com Amor, Meghan", na qual a duquesa de Sussex aparece como especialista em tarefas domésticas.

No ano passado, firmaram um novo acordo com a plataforma, porém com condições mais limitadas.

Harry, filho caçula do monarca britânico Charles III, e sua esposa vão produzir o filme juntamente com Tracy Ryerson, chefe de conteúdo da Archewell Productions, produtora de propriedade do casal, detalhou a Netflix em comunicado à AFP.

Matt Charman, indicado ao Oscar por "Ponte dos Espiões" (2015), será o responsável pelo roteiro.

O príncipe Harry, de 41 anos, cumpriu duas missões de combate no Afeganistão, como integrante do Exército britânico, corporação na qual chegou a alcançar a patente de capitão.

"No Way Out: The Searing True Story of Men Under Siege" foi publicado pela primeira vez em 2018 e não tem versão publicada em português no Brasil.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

pr/mvl/ic/mvv

Tópicos relacionados:

entretenimento eua gente

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay