Chefe da Patrulha de Fronteira dos EUA renuncia

O chefe da Patrulha de Fronteira dos Estados Unidos, Michael Banks, renunciou nesta quinta-feira (14), tornando-se assim o mais recente funcionário do controle migratório a deixar o governo de Donald Trump.

"Agradecemos ao chefe da Patrulha de Fronteira dos Estados Unidos, Michael Banks, por suas décadas de serviço a este país", declarou Rodney Scott, comissário da Alfândega e Proteção de Fronteiras (CBP, na sigla em inglês).

"Durante sua gestão como chefe, a fronteira passou do caos para a fronteira mais segura já registrada", acrescentou em um comunicado.

O presidente Donald Trump baseou sua campanha para a Casa Branca na promessa de impedir as travessias na fronteira com o México e de expulsar milhões de migrantes em situação irregular.

Sob o comando de Banks, a Patrulha de Fronteira se envolveu em operações migratórias longe da fronteira, com agentes realizando batidas contra imigrantes nas principais cidades de todo o país.

Trump substituiu a secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, em março, e rebaixou um comandante de alto perfil da CBP.

Todd Lyons, diretor interino do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega (ICE), também anunciou seus planos de deixar o cargo no fim deste mês.

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