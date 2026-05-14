'El Partido' estreia com destaque no Festival de Cannes

A famosa "mão de Deus" de Diego Maradona foi uma das estrelas desta edição do Festival de Cannes, com a estreia do documentário "El Partido", que reconstitui a emblemática partida entre Inglaterra e Argentina na Copa do Mundo do México de 1986.

A produção, que conta com a participação de jogadores lendários daquele encontro, como Gary Lineker e John Barnes pela seleção britânica e Jorge Valdano e Jorge Burruchaga pela equipe argentina, foi apresentado na quarta-feira (13) no festival francês, fora da competição.

Em 91 minutos, mesma duração da partida, os argentinos Juan Cabral e Santiago Franco fazem uma radiografia daquele confronto de quartas de final que entrou para a história por dois gols de Maradona, o da "mão de Deus" e o "do século", e que terminou com vitória da 'Albiceleste' por 2 a 1.

Aos 6 minutos do segundo tempo, Maradona abriu o placar com um gol controverso em que usou a mão para desviar a bola para a rede.

Apenas cerca de quatro minutos depois, o astro argentino marcou o que foi chamado de "gol do século", ao deixar meio time inglês para trás e finalizar diante da saída do goleiro Peter Shilton.

Lineker descontou perto do fim, aos 36 minutos do segundo tempo, mas o destino da partida já estava selado.

"Naquela partida está toda a justiça, as injustiças, a beleza... Em uma espécie de panela de pressão. Essa partida contém todas as partidas possíveis da história", disseram os diretores em entrevista à AFP.

No documentário, oito dos protagonistas do jogo histórico recordam as imagens daquele dia enquanto comentam momentos especiais.

O documentário detalha inúmeras anedotas anteriores à partida, como as camisas que os argentinos improvisaram, e que decidiram trocar porque eram quentes demais. Eles tiveram que costurar o escudo de última hora.

Para Cabral e Franco, a ideia era mostrar esta partida, tantas vezes analisada e comentada, "a partir de um ângulo novo" e explicar tanto a argentinos quanto a ingleses o outro lado da história.

O filme também mostra, por meio de imagens de arquivo, o contexto explosivo da guerra das Malvinas e a crise desencadeada entre as duas nações quatro anos antes da Copa do Mundo.

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