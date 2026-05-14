Ancelotti renova com a CBF para comandar a Seleção até 2030

O italiano Carlo Ancelotti renovou seu contrato para comandar a Seleção Brasileira até 2030, anunciou nesta quinta-feira (14) a CBF, que dá um voto de confiança ao treinador às vésperas da Copa do Mundo de 2026.

Ancelotti estendeu seu vínculo "por mais quatro anos, até a Copa do Mundo de 2030", informou a CBF em comunicado.

O anúncio da renovação era iminente, depois que tanto ele quanto o presidente da CBF, Samir Xaud, reconheceram publicamente, dias atrás, que as negociações estavam avançadas.

O italiano de 66 anos estreou à frente da Seleção em junho do ano passado, em meio aos maus resultados da equipe nas Eliminatórias Sul-Americanas.

"Há um ano, estamos trabalhando para levar a Seleção Brasileira de volta ao topo do mundo. Mas a CBF e eu queremos mais. Mais vitórias, mais tempo, mais trabalho", afirmou o treinador em nota publicada pela CBF.

A crise na Seleção vitimou dois treinadores brasileiros: seus antecessores, Fernando Diniz e Dorival Júnior.

Ancelotti é o primeiro técnico estrangeiro no cargo desde o argentino Filpo Núñez, que comandou o Brasil em um amistoso em 1965.

O retrospecto de 'Carletto' na Seleção é de cinco vitórias, dois empates e três vitórias em dez jogos.

"Desde o primeiro minuto, entendi o que o futebol significa para este país", declarou o italiano.

- Objetivo: o hexa -

O Brasil está no Grupo C da Copa do Mundo de 2026 ao lado de Marrocos, Escócia e Haiti. A estreia será no dia 13 de junho, contra a seleção marroquina, em Nova Jersey.

A renovação de Ancelotti chega com a incógnita sobre a possível convocação de Neymar para o Mundial. A lista definitiva será divulgada pelo italiano na próxima segunda-feira (18).

No dia 31 de maio, a Seleção enfrentará o Panamá no Maracanã em seu último amistoso antes de viajar rumo à Copa do Mundo.

Com um currículo recheado de títulos por clubes, Ancelotti nunca havia treinado uma seleção até encarar o desafio de comandar o Brasil.

O italiano selou a vaga na Copa do Mundo depois de assumir o cargo na reta final das Eliminatórias, que terminaram com a Seleção fazendo a pior campanha de sua história (28 pontos em 18 jogos).

Nos amistosos de preparação para o torneio, o Brasil também teve altos e baixos. Derrotas para Japão (3 a 2) e França (2 a 1) ligaram o sinal de alerta.

- "Ser humano fantástico" -

"O currículo e a trajetória de Ancelotti falam por si. Mas, além disso, ele é um ser humano fantástico. Estamos extremamente satisfeitos", afirmou nesta quinta-feira o vice-presidente da CBF, Gustavo Dias.

Segundo a imprensa, o italiano ganha 10 milhões de euros (R$ 58 milhões na cotação atual) por ano.

Ancelotti é o único treinador a ter vencido a Liga dos Campeões da Europa cinco vezes: duas com o Milan e três com o Real Madrid.

Como jogador, conquistou duas vezes o título continental pelo clube 'rossonero'.

Ele é também o único técnico a ter vencido as cinco principais ligas europeias: a italiana com o Milan, a inglesa com o Chelsea, a francesa com o Paris Saint-Germain, a alemã com o Bayern de Munique e a espanhola com o Real Madrid.

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