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Dior homenageia Hollywood com seu desfile Cruise em Los Angeles

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Paula RAMON
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Paula RAMON
Repórter
14/05/2026 15:02

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Luzes, câmera, Dior! A marca francesa apresentou uma ode à era de ouro do cinema em Los Angeles, em seu aguardado desfile Cruise 2027, o primeiro sob a direção criativa de Jonathan Anderson. 

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No Museu de Arte de Los Angeles (LACMA), Anderson, que assumiu a direção criativa da Dior no ano passado, apresentou um desfile inspirado no glamour de Hollywood, com toques da beleza natural da Califórnia. 

Sabrina Carpenter, Al Pacino, Jeff Goldblum, Anya Taylor-Joy, Macaulay Culkin e Miranda Kerr estavam entre as celebridades que compareceram a este espetáculo da moda. 

O desfile aconteceu no recém-inaugurado edifício David Geffen do LACMA. 

Carros antigos coloridos se destacavam em meio às curvas de concreto, contribuindo para uma iluminação que transportava os espectadores para o coração de um clássico filme policial.

O desfile começou logo após o majestoso pôr do sol no estado da costa oeste do país. 

As modelos surgiram em meio à penumbra, com tons vibrantes como amarelo, roxo e laranja. Fumaça e iluminação tênue contribuíram para a atmosfera de set de filmagem, como se fossem silhuetas emergindo de um beco misterioso. 

A coleção explora a relação histórica da maison francesa com Hollywood, partindo do ultimato que Marlene Dietrich deu ao diretor Alfred Hitchcock antes das filmagens de "Stage Fight" no final da década de 1940: "Sem Dior, sem Dietrich!".

Assim como o guarda-roupa da lendária atriz, o desfile de quarta-feira exalava glamour e apresentava a imagem de uma mulher empoderada. 

A Dior realiza seus desfiles Cruise ou Resort em locais diferentes a cada ano, que servem como vitrine para levar os designs da maison de luxo a novos horizontes. 

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pr/cjc/aa

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