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FMI alerta para 'cenário adverso' caso guerra no Irã se prolongue

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Asad HASHIM
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Asad HASHIM
Repórter
14/05/2026 14:39

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O Fundo Monetário Internacional (FMI) advertiu, nesta quinta-feira (14), que as contínuas perturbações devido à guerra com o Irã mostram que sua perspectiva econômica mundial está se deslocando para um cenário "adverso", caracterizado por uma redução no crescimento e maiores riscos para a inflação.

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Em abril, o relatório "Perspectivas da Economia Mundial" da instituição estimou que o crescimento global cairia para 3,1% em 2026 em seu cenário de "referência", mas alertou sobre um panorama mais sombrio caso o conflito bélico se prolongasse.

No cenário "adverso" — no qual os preços do petróleo permanecem elevados por um período mais longo, as expectativas de inflação perdem estabilidade e as condições financeiras se tornam mais rígidas —, o crescimento desaceleraria para 2,5%, afirmou o FMI naquele momento. 

Nesta quinta-feira, a principal porta-voz da instituição declarou que a economia mundial caminha para esta situação menos propícia. 

"Estamos entrando no cenário adverso. No entanto, as expectativas de inflação permanecem razoavelmente bem ancoradas e as condições financeiras continuam confortáveis", disse Julie Kozack a jornalistas em Washington. 

O FMI também considera um cenário "severo", no qual o crescimento desaceleraria para 2% e a inflação dispararia para 6%. 

Uma atualização do relatório está prevista para julho.

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aha/sst/dg/mar/yr/aa

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