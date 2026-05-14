Trump afirma que China encomendará 200 aviões da Boeing
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O presidente americano, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira (14) que a China concordou em comprar 200 aviões da Boeing e descreveu o pedido como "200 dos grandes" em uma entrevista televisionada à Fox News.
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"Foi uma espécie de declaração, mas acho que foi um compromisso", disse Trump ao descrever sua conversa com o presidente Xi Jinping na entrevista à Fox News.
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