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Trump afirma que China encomendará 200 aviões da Boeing

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AFP
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Repórter
14/05/2026 14:03

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O presidente americano, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira (14) que a China concordou em comprar 200 aviões da Boeing e descreveu o pedido como "200 dos grandes" em uma entrevista televisionada à Fox News. 

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"Foi uma espécie de declaração, mas acho que foi um compromisso", disse Trump ao descrever sua conversa com o presidente Xi Jinping na entrevista à Fox News.

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jmb/ksb/an/meb/aa

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