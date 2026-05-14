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Coco Gauff disputará final do WTA 1000 de Roma pelo segundo ano consecutivo

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AFP
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Repórter
14/05/2026 13:01

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A tenista americana Coco Gauff, número 4 do mundo, vai disputar a final do WTA 1000 de Roma pelo segundo ano consecutivo, ao derrotar a romena Sorana Cirstea (N.27) na semifinal disputada nesta quinta-feira (14).

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Gauff fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-4 e 6-3, em uma hora e 24 minutos

A americana de 22 anos espera na final a vencedora do duelo entre a polonesa Iga Swiatek (N.4) e a ucraniana Elina Svitolina (N.10), que se enfrentam ainda nesta quinta-feira.

Contra Cirstea, 36, que já anunciou que irá se aposentar ao final da temporada, Gauff se impôs do início ao fim, depois de quase ter sido eliminada nas oitavas de final contra sua compatriota Iva Jovic (N.17), num jogo em que chegou a salvar um match point.

"Vencer em dois sets é muito bom, depois desta semana desgastante. Minha vitória contra Iva [Jovic] foi um ponto de inflexão, sinto que estou jogando cada vez melhor", declarou após a partida.

Gauff foi derrotada na final do WTA 1000 de Roma do ano passado pela italiana Jasmine Paolini, eliminada este ano na terceira rodada.

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jr/pm/ahg/cb/aa

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