Trump afirma que Xi lhe ofereceu ajuda para desbloquear o Estreito de Ormuz

O presidente americano, Donald Trump, afirmou em entrevista que seu homólogo chinês, Xi Jinping, ofereceu ajuda para a reabertura do Estreito de Ormuz e garantiu que Pequim não enviaria equipamentos militares ao Irã em seu conflito em curso com os Estados Unidos.

"Ele disse que não vai entregar equipamentos militares (...) disse isso com muita firmeza", declarou Trump à Fox News após sua cúpula com Xi em Pequim.

"Ele gostaria de ver o Estreito de Ormuz aberto e disse: 'Se eu puder ajudar de alguma forma, gostaria de fazê-lo'", acrescentou Trump.

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