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Trump afirma que Xi lhe ofereceu ajuda para desbloquear o Estreito de Ormuz

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AFP
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Repórter
14/05/2026 12:50

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O presidente americano, Donald Trump, afirmou em entrevista que seu homólogo chinês, Xi Jinping, ofereceu ajuda para a reabertura do Estreito de Ormuz e garantiu que Pequim não enviaria equipamentos militares ao Irã em seu conflito em curso com os Estados Unidos. 

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"Ele disse que não vai entregar equipamentos militares (...) disse isso com muita firmeza", declarou Trump à Fox News após sua cúpula com Xi em Pequim. 

"Ele gostaria de ver o Estreito de Ormuz aberto e disse: 'Se eu puder ajudar de alguma forma, gostaria de fazê-lo'", acrescentou Trump.

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bur/bgs/sst/meb/an/aa

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