Sinner bate Rublev e estabelece recorde de vitórias consecutivas em Masters 1000

O tenista italiano Jannik Sinner, número 1 do mundo, conquistou sua 32ª vitória consecutiva e estabeleceu a série mais longa de invencibilidade nesta categoria de torneio ao bater o russo Andrey Rublev (N.14) por 2 sets a 0 (6-2 e 6-4) nesta quinta-feira (14), nas quartas de final de Roma.

Sinner, grande favorito ao título na capital italiana, melhorou o recorde do sérvio Novak Djokovic, que havia emendado uma série de 31 vitórias seguidas entre março e agosto de 2011 nos torneios mais importantes depois dos Grand Slams.

"Estou um pouco cansado, joguei muito nestes últimos dois meses, mas estou feliz, apesar de não ter feito um grande jogo, na minha opinião, devido às condições, com muito vento", explicou o número 1 do mundo após a vitória sobre Rublev.

Na semifinal, na sexta-feira, Sinner vai enfrentar o russo Daniil Medvedev (N.9) ou o espanhol Martín Landaluce (N.94).

O italiano de 24 anos não perde em Masters 1000 desde 5 de outubro de 2025, quando teve que abandonar a partida contra o holandês Tallon Griekspoor na terceira rodada do torneio de Xangai.

Nesse período, foi campeão em Paris no ano passado e em Indian Wells, Miami, Monte Carlo e Madri este ano, algo inédito na história do circuito da ATP. Durante essa sequência de vitórias, perdeu apenas dois sets e venceu 64.

Se conseguir vencer a final no próximo domingo, Sinner se tornará o segundo jogador, depois de Djokovic, a ter conquistado todos os nove Masters 1000 do calendário.

Por fim, Sinner, que venceu seus últimos 27 jogos, pode encerrar um jejum de 50 anos para o tênis italiano, que espera um campeão em Roma desde 1976, quando Adriano Panatta foi campeão jogando em casa.

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