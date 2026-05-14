Nova flotilha parte da Turquia rumo a Gaza, anuncia organizador

Dezenas de barcos partiram nesta quinta-feira (14) do sudoeste da Turquia como parte de uma flotilha de ajuda humanitária rumo a Gaza, informou um dos organizadores à AFP.

"Cerca de 50 barcos partiram de Marmaris há cerca de uma hora", disse Gorkem Duru, membro da filial turca do grupo ativista Global Sumud Flotilla.

"Eles serão acompanhados por quatro ou cinco navios da Coalizão da Flotilha da Liberdade em águas internacionais. Estão navegando agora em direção a Gaza", acrescentou.

A Global Sumud Flotilla será a terceira iniciativa desse tipo em um ano em busca de romper o bloqueio israelense a Gaza, que sofre com a escassez de alimentos, água, medicamentos e combustível desde o início da guerra entre Israel e o Hamas, em outubro de 2023.

A segunda dessas flotilhas foi interceptada por forças israelenses em águas internacionais, na costa da Grécia, em 30 de abril, e a maioria dos ativistas foi levada para a Europa.

No entanto, Israel deteve dois membros da tripulação por 10 dias: o brasileiro Thiago Ávila e Saif Abu Keshek, de origem palestina e nacionalidade espanhola; eles foram posteriormente expulsos.

Espanha, Brasil e as Nações Unidas exigiram a libertação imediata dos ativistas, e organizações de direitos humanos afirmaram que as detenções eram ilegais e que os homens sofreram abusos enquanto estavam sob custódia israelense.

As autoridades israelenses negaram as denúncias de abuso e não apresentaram acusações formais contra os ativistas.

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