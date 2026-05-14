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Irã não recebeu vistos para viajar aos Estados Unidos e disputar a Copa

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Repórter
14/05/2026 11:15

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O presidente da Federação Iraniana de Futebol, Mehdi Taj, declarou nesta quinta-feira (14) que o país ainda não recebeu os vistos para que a seleção viaje aos Estados Unidos e dispute a Copa do Mundo de 2026. 

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A participação do Irã no torneio, que acontecerá de 11 de junho a 19 de julho, segue marcada pela incerteza desde o início da guerra no Oriente Médio, no fim de fevereiro, após os ataques lançados por Israel e Estados Unidos contra a República Islâmica. 

"Amanhã, ou depois de amanhã, teremos uma reunião decisiva com a Fifa. Ela deve nos apresentar garantias, porque o problema dos vistos continua sem solução", disse Taj, citado pela agência Irna. 

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, reiterou que o Irã disputará suas partidas da Copa do Mundo nos Estados Unidos, como ficou estabelecido no sorteio do torneio, que também será disputado no Canadá e no México.

"Não recebemos nenhuma informação da outra parte sobre quem obteve vistos. Os vistos ainda não foram emitidos", acrescentou Taj. 

Teerã e Washington não mantêm relações diplomáticas desde 1980, após a crise dos reféns na embaixada americana.

Segundo o presidente da federação, os jogadores precisam viajar até a capital da Turquia, Ancara, para que suas impressões digitais sejam recolhidas como parte do procedimento de concessão dos vistos.

"Nós não temos nada a ver com os Estados Unidos. Nos classificamos para a Copa do Mundo e é a FIFA que deve organizá-la", declarou. 

O Irã organizou uma cerimônia de despedida na quarta-feira (13) para a seleção nacional de futebol, antes da viagem para a Copa do Mundo de 2026.

O 'Team Melli', que terá sua base de treinamento em Tucson, no Arizona, enfrentará Nova Zelândia, Bélgica e Egito no Grupo G da primeira fase da Copa.

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rkh-ap/pm/an/fp/yr

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