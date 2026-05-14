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Líbano e Israel iniciam nova rodada de negociações em Washington

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AFP
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Repórter
14/05/2026 10:51

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Israel e Líbano iniciaram nesta quinta-feira (14), em Washington, uma nova rodada de negociações de paz, pouco antes do fim de um cessar-fogo, informaram fontes diplomáticas. 

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Um diplomata que acompanha as conversações, que devem durar dois dias, afirmou que as discussões começaram pouco depois das 9h00 locais (10h00 de Brasília) no Departamento de Estado americano.

O encontro, o terceiro do tipo, acontece um dia após uma série de ataques israelenses contra quase 30 áreas no Líbano, que deixaram ao menos 22 mortos, segundo o Ministério da Saúde libanês.

Os representantes dos dois países também se reuniram em 23 de abril na capital americana. 

O presidente Donald Trump anunciou, na data, uma prorrogação de três semanas da trégua e expressou a esperança de uma aproximação histórica entre os dois vizinhos do Oriente Médio, que não mantêm relações diplomáticas.

A trégua foi prorrogada até o próximo domingo, 17 de maio. 

Desde sua entrada em vigor, em 17 de abril, mais de 400 pessoas morreram em ataques israelenses, segundo uma contagem da AFP baseada em dados oficiais.

Israel se reservou o direito de prosseguir atacando o Hezbollah, o movimento xiita pró-iraniano que arrastou o Líbano para a guerra após o início da ofensiva israelense-americana contra o Irã, em 28 de fevereiro. 

Em suas negociações indiretas com Washington, o Irã exige que qualquer trégua inclua também o Líbano, ou seja, que Israel pare de atacar seu aliado Hezbollah.

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burs-sct/bar/mr/pc/dg/mr/fp-jc

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