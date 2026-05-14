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Rainha Margreth II da Dinamarca, que abdicou em 2024, é internada por dores no peito

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Repórter
14/05/2026 10:51

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A rainha Margreth II da Dinamarca, de 86 anos, que abdicou em 2024, foi hospitalizada devido a dores no peito, informou a Casa Real dinamarquesa nesta quinta-feira (14). 

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A monarca foi internada no Rigshospitalet, o principal hospital de Copenhague, "esta tarde devido a uma angina de peito", indicou a corte em um comunicado. 

Ela permanecerá hospitalizada durante o fim de semana para ficar sob observação e realizar exames adicionais, acrescentou a Casa Real. 

"Sua Majestade está cansada, mas de bom humor", acrescenta o comunicado. 

Margreth II reinou durante 52 anos antes de ceder o trono para seu filho mais velho, Frederik X, em janeiro de 2024.

Muito popular entre os dinamarqueses por modernizar sutilmente a monarquia, ela enfrentou vários problemas de saúde nos últimos anos.

Durante muito tempo afirmou que nunca abdicaria, mas uma importante cirurgia na coluna em 2023 a fez mudar de ideia.

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jll/mab/yr-jc

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