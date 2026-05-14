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Presidente palestino anuncia que está preparado para celebrar eleições

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Repórter
14/05/2026 10:40

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O presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, prometeu nesta quinta-feira (14) seguir adiante com as reformas dentro dessa instituição e anunciou que está preparado para realizar as eleições presidenciais e parlamentares há muito adiadas. 

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O partido de Abbas, o Fatah, iniciou uma conferência de três dias para eleger um novo comitê central, seu principal órgão de direção, pela primeira vez em 10 anos, enquanto enfrenta desafios existenciais em decorrência da guerra em Gaza. 

"Renovamos nosso pleno compromisso de continuar trabalhando na aplicação de todas as medidas de reforma que prometemos (...) Estamos preparados para realizar eleições presidenciais e legislativas", disse Abbas em um discurso ao partido, embora não tenha adiantado um cronograma. 

Abbas e a Autoridade Palestina estão sob crescente pressão dos Estados Unidos, da União Europeia e de países árabes para implementar reformas e realizar eleições, em meio a acusações de corrupção, estagnação política e perda de legitimidade do organismo entre os palestinos. 

Espera-se que o novo comitê do Fatah desempenhe um papel fundamental na era pós-Abbas, e observadores se perguntam se ele poderia finalmente renunciar após mais de duas décadas à frente do movimento, apesar da ausência de um sucessor claro. 

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bur-if-jd/axn/ahg/an-jc

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