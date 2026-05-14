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Ministro britânico que poderia disputar liderança com Starmer anuncia renúncia

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Repórter
14/05/2026 09:51

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O ministro da Saúde do Reino Unido, Wes Streeting, anunciou nesta quinta-feira (14) a sua renúncia e pode disputar a liderança do governo com o questionado primeiro-ministro Keir Starmer.

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Em sua carta de demissão dirigida a Starmer e publicada pelo ministro no X, Streeting afirma ter "perdido a confiança" no premiê e considera que ele não vai liderar o "Partido Trabalhista nas próximas eleições gerais". 

Quatro membros do gabinete de Starmer renunciaram na terça-feira e pelo menos 80 deputados de seu partido pediram sua renúncia após a derrota eleitoral dos trabalhistas nas eleições locais da semana passada.

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pdh/jkb/tw/dbh/an/yr/fp

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