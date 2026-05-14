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Tempestades e raios deixam quase 100 mortos na Índia

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Repórter
14/05/2026 08:05

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Tempestades intensas com vendavais, relâmpagos, chuva e granizo provocaram a morte de pelo menos 89 pessoas em Uttar Pradesh, o estado mais populoso da Índia, informou uma agência governamental nesta quinta-feira (14). 

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Esse estado do norte da Índia, com mais de 240 milhões de habitantes, costuma ser atingido por tempestades violentas nos meses de verão, antes do período das chuvas de monção. 

"Devido às condições meteorológicas adversas de 13 de maio, foram recebidos relatos de 89 mortes e 53 feridos", indicou o gabinete do Comissário de Ajuda Humanitária em comunicado. 

O serviço meteorológico da Índia advertiu, nos últimos anos, para um aumento dos fenômenos meteorológicos extremos, incluindo tempestades elétricas e raios, que especialistas relacionam ao aumento das temperaturas e às mudanças nos padrões climáticos.

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uzm/pjm/fox/dbh/mab/jc/fp

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