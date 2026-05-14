Trump e Xi concordam que o Estreito de Ormuz 'deve seguir aberto', afirma Casa Branca
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A Casa Branca afirmou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e seu homólogo da China, Xi Jinping, concordaram sobre a necessidade de manter o Estreito de Ormuz aberto durante o encontro desta quinta-feira (14) em Pequim.
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"As duas partes concordaram que o Estreito de Ormuz deve permanecer aberto para favorecer a livre circulação de energia", afirmou a Casa Branca.
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