Trump e Xi concordam que o Estreito de Ormuz 'deve seguir aberto', afirma Casa Branca

A Casa Branca afirmou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e seu homólogo da China, Xi Jinping, concordaram sobre a necessidade de manter o Estreito de Ormuz aberto durante o encontro desta quinta-feira (14) em Pequim.

"As duas partes concordaram que o Estreito de Ormuz deve permanecer aberto para favorecer a livre circulação de energia", afirmou a Casa Branca.

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